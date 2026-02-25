Brunch paysan

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 14:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le domaine Achillée se transforme en une escale gourmande et authentique. Pour cette édition, nous unissons nos forces à celles de la ferme Lindgrube pour vous proposer une expérience 100% terroir, brute et généreuse.

Au menu de votre parenthèse dominicale

Le burger fermier signature la pièce maîtresse de la ferme lindgrube, une viande d’exception et un pain artisanal pour une explosion de saveurs locales.

Le buffet de la ferme composez votre assiette selon vos envies avec nos sélections de fromages et produits laitiers variés, charcuteries artisanales, œufs frais et fruits de saison.

La signature Achillée pour sublimer ce festin, laissez-vous tenter par la pureté de notre crémant zéro dosage, une bulle vive et élégante qui souligne à merveille la richesse des produits de la terre.

Venez savourer le meilleur de l’Alsace en circuit court, partagez un moment privilégié avec nos producteurs et redécouvrez notre terroir dans le cadre apaisant de notre architecture bioclimatique.

Pour nous permettre de garantir une fraîcheur absolue et d’éviter tout gaspillage, la réservation est recommandée via notre billetterie en ligne. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

English :

Domaine Achillée is transformed into an authentic gourmet stopover. For this edition, we’re joining forces with the Lindgrube farm to offer you a 100% terroir experience, raw and generous

L’événement Brunch paysan Scherwiller a été mis à jour le 2026-02-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme