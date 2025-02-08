Circuit de visite à travers Scherwiller Scherwiller Bas-Rhin

Durée : 60 Distance : 2100.0 Tarif :

Prenez le temps de découvrir Scherwiller et son riche patrimoine bâti grâce à ce parcours de 1h.

http://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

Take time to discover Scherwiller and its rich built heritage on this 1-hour tour.

Deutsch :

Nehmen Sie sich auf diesem 1-stündigen Rundgang Zeit, um Scherwiller und sein reiches bauliches Erbe zu entdecken.

Italiano :

Prendetevi del tempo per scoprire Scherwiller e il suo ricco patrimonio edilizio in questo tour di un’ora.

Español :

Tómese su tiempo para descubrir Scherwiller y su rico patrimonio arquitectónico en esta visita de una hora.

