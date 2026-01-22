3ème Bourse aux jeux

Place de la libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Bourse aux jeux de société le matin, jeux libres, tournois et animations toute la journée. Buvette et pâtisserie sur place

Plus de 1000 jeux seront mis en vente lors de la bourse entre 9h et midi qui sera suivie d’une après-midi jeux libres, avec présence d’animateurs pour expliquer les jeux. Quelques stands de vente seront présents aussi dans l’après-midi.

Buvette et pâtisserie sur place.

Inscription pour les exposants obligatoire via HelloAsso, pas d’inscription le jour même. 0 .

Place de la libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 50 71 92 jeux@mjc-scherwiller.fr

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English :

Board games market in the morning, free games, tournaments and entertainment all day. Refreshments and pastries on site

L’événement 3ème Bourse aux jeux Scherwiller a été mis à jour le 2026-03-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme