Scherwiller

Journée auto-passion Balades en voiture d’exception

Route de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Balades en voitures prestigieuses de collection ou de sport…selon vos envies ! Pour les œuvres sociales du Kiwanis. Restauration sur place

Venez faire des tours en véhicules d’exception Ferrari, Porsche, Lancia, Mercedes-Benz, Audi, etc…

10 à 20 € le tour de 9 km selon les véhicules.

Boissons et restauration sur place.

Organisé par le Kiwanis Club Sélestat Lazare Weiller au bénéfice des enfants. .

Route de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 40 52 61 club.kiwanis.selestat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rides in prestigious classic or sports cars…whatever you fancy! For Kiwanis charity events. Catering on site

L’événement Journée auto-passion Balades en voiture d’exception Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme