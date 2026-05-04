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Journée auto-passion Balades en voiture d’exception Scherwiller

Journée auto-passion Balades en voiture d’exception Scherwiller dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Route de Dambach

Ville : 67750 Scherwiller

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Scherwiller

Journée auto-passion Balades en voiture d’exception

Route de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Balades en voitures prestigieuses de collection ou de sport…selon vos envies ! Pour les œuvres sociales du Kiwanis. Restauration sur place
Venez faire des tours en véhicules d’exception Ferrari, Porsche, Lancia, Mercedes-Benz, Audi, etc…
10 à 20 € le tour de 9 km selon les véhicules.
Boissons et restauration sur place.
Organisé par le Kiwanis Club Sélestat Lazare Weiller au bénéfice des enfants.   .

Route de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 40 52 61  club.kiwanis.selestat@gmail.com

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English :

Rides in prestigious classic or sports cars…whatever you fancy! For Kiwanis charity events. Catering on site

L’événement Journée auto-passion Balades en voiture d’exception Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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