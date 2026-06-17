Dégustation vins et spécialités créoles Scherwiller

Scherwiller

Dégustation vins et spécialités créoles

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Soirée dégustation avec accord mets et vins dans un cadre convivial et chaleureux

Pour ce nouveau rendez-vous estival, nous vous invitons à une exploration sensorielle inédite au cœur de notre chai. Le Domaine Achillée se pare des couleurs des îles pour une soirée dédiée aux saveurs vibrantes, ensoleillées et chaleureuses de la gastronomie créole.

En plein cœur du mois d’août, alors que les journées sont les plus chaudes de l’été, il devient indispensable de se désaltérer avec style. Nous avons donc imaginé une alliance audacieuse et ultra-fraîche entre la pureté tendue de nos vins d’Alsace et la richesse aromatique de cette cuisine exotique, où les épices douces, le piment subtil et les herbes fraîches se répondent avec élégance.

Plongez au cœur d’un voyage culinaire unique sous les tropiques, où chaque cuvée a été méticuleusement choisie pour créer un dialogue parfait avec des plats parfumés. Laissez-vous séduire par le contraste saisissant et désaltérant entre la droiture minérale et la fraîcheur vive de nos cépages, et l’équilibre complexe du gingembre, de la coriandre ou du lait de coco. C’est une invitation à redécouvrir notre terroir sous un nouveau jour, porté par des accords surprenants capables de rafraîchir les palais les plus échauffés par le soleil d’août.

Au-delà de la dégustation, cette soirée est avant tout un moment de partage, de fraîcheur et d’immersion. Que vous soyez un amateur éclairé ou simplement curieux de nouvelles expériences gustatives, vous profiterez d’une ambiance conviviale à l’abri de la chaleur au sein de notre bâtiment bioclimatique, véritable écrin dédié à la terre et au goût. Cette parenthèse gourmande et exotique promet d’être un souvenir marquant de votre été. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

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English :

Evening tasting with food and wine pairing in a warm and friendly atmosphere

L’événement Dégustation vins et spécialités créoles Scherwiller a été mis à jour le 2026-06-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme