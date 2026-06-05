Petit-déj’ en calèche déambulation au coeur de la vigne Scherwiller
Petit-déj’ en calèche déambulation au coeur de la vigne Scherwiller samedi 8 août 2026.
Scherwiller
Petit-déj’ en calèche déambulation au coeur de la vigne
Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Profitez d’une matinée dans les vignes et brunchez à bord d’une calèche
Profitez d’une matinée dans les vignes et brunchez à bord d’une calèche. Vous découvrirez les plantes des vignes à travers des petites dégustations. Pour plus de convivialité, vous pouvez apporter une boisson originale à faire découvrir au groupe. Programme soutenu par la Communauté de communes de Sélestat et Territoires et l’Agence de l’eau Rhin Meuse. En partenariat avec Henri Walter. .
Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
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English :
Enjoy a morning in the vineyards and dine aboard a horse-drawn carriage
L’événement Petit-déj’ en calèche déambulation au coeur de la vigne Scherwiller a été mis à jour le 2026-06-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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