Soirée Bisàmme et Alsace macéré 22/23 Scherwiller

Informations pratiques

Scherwiller

Soirée Bisàmme et Alsace macéré 22/23

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 23:45:00

Date(s) :

2026-08-07

Soirée conviviale pour découvrir les vins du domaine, musique et petite restauration

Alors que le mois d’août bat son plein et que l’été affiche ses plus belles températures, l’esprit des vacances est plus que jamais installé. Face à cette chaleur estivale, une seule règle il est primordial de bien se désaltérer !

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée Bisàmme sous le signe de la fraîcheur. Pour cette édition caniculaire, nous mettons en lumière notre Alsace macéré 2022. Avec sa robe captivante et ses notes désaltérantes, c’est la cuvée idéale pour contrer les fortes chaleurs, hydrater les esprits festifs et trinquer aux longues soirées d’août qui ne finissent jamais.

Côté papilles, préparez-vous à de savoureuses grillades d’été avec Prestige Barbecue, qui saura combler toutes vos envies gourmandes. L’ambiance musicale et chill sera quant à elle assurée par Les Z’inopinés en duo, dont les notes accompagneront parfaitement ce moment de pure déconnexion.

Que vous soyez au sommet de votre farniente estival ou en quête d’une pause fraîcheur après le travail, c’est l’occasion parfaite pour relâcher la pression et savourer la douceur alsacienne à l’ombre.

Rejoignez-nous pour célébrer août, la liberté et le plaisir d’être ensemble. C’est le moment de plonger dans le grand bain des vacances, un verre d’Alsace macéré bien frais à la main et le sourire aux lèvres. On vous attend avec impatience pour fêter le cœur de l’été comme il se doit ! 0 .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial evening to discover the estate’s wines, with music and light refreshments

L’événement Soirée Bisàmme et Alsace macéré 22/23 Scherwiller a été mis à jour le 2026-06-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme