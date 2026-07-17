Soirée Bisàmme et crémant zéro dosage 2022 Scherwiller

Informations pratiques

Scherwiller

Soirée Bisàmme et crémant zéro dosage 2022

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 23:45:00

Date(s) :

2026-09-04

Soirée conviviale autour du partage au domaine Achillée

Alors que l’été laisse doucement place aux douces lueurs de l’automne et que l’effervescence de la rentrée s’installe, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée Bisàmme. C’est le moment idéal pour prolonger l’esprit des vacances et s’offrir une pause festive bien méritée au moment où les vignes se préparent pour les vendanges.

Pour cette édition de rentrée, nous mettons à l’honneur les bulles et la pureté avec notre Crémant zéro dosage 2022. Une cuvée d’une droiture exemplaire, vive et aérienne, parfaite pour raviver les papilles et trinquer aux beaux jours qui jouent les prolongations.

Côté dégustation, préparez-vous à un accord terre-mer d’exception grâce à la présence des huîtres de l’Istrec, qui apporteront une touche iodée et raffinée à votre soirée. L’ambiance musicale sera quant à elle confiée à Fred Goetzmann, dont les notes accompagneront idéalement ce moment de déconnexion et de partage.

Que vous soyez nostalgique des vacances ou prêt à attaquer cette nouvelle saison du bon pied, c’est l’occasion parfaite pour relâcher la pression et savourer la douceur de septembre au domaine.

Rejoignez-nous pour célébrer la rentrée, la convivialité et le plaisir d’être ensemble. C’est le moment de glisser en douceur vers l’automne, une flûte de Crémant zéro dosage à la main et le sourire aux lèvres. On vous attend avec impatience pour fêter septembre comme il se doit ! 0 .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

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English :

A convivial evening of sharing at the Domaine Achillée

L’événement Soirée Bisàmme et crémant zéro dosage 2022 Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme