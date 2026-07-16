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Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller

dimanche 20 septembre 2026 · Local de la section de "Sélestat Vignoble et Vallées" · Scherwiller

Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Local de la section de "Sélestat Vignoble et Vallées"
Adresse
22 route de Sélestat 67750 Scherwiller
Ville
67750 Scherwiller
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée » Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées » Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.
Merci de vous munir des éléments nécessaire pour vous aider (identité des parents, grands-parents, lieux d’orignes (communes), date de naissance et de décès, conjoint… toute information utile pour vous aider à débuter ou avancer dans vos recherches.

Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées » 22 route de Sélestat 67750 Scherwiller Scherwiller 67750 Kientzville Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 07 67 47 88 60 https://alsace-genealogie.com/ https://www.facebook.com/groups/1033309920714786 Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », lieu d’accueil, de réunion, de travail et de recherches, bibliothèque et accès en ligne aux sites de recherches. Parking à proximité
A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.

Cercle Généalogique d’Alsace

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