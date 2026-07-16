Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller

Informations pratiques

Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée » Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées » Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.

Merci de vous munir des éléments nécessaire pour vous aider (identité des parents, grands-parents, lieux d’orignes (communes), date de naissance et de décès, conjoint… toute information utile pour vous aider à débuter ou avancer dans vos recherches.

Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées » 22 route de Sélestat 67750 Scherwiller Scherwiller 67750 Kientzville Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 07 67 47 88 60 https://alsace-genealogie.com/ https://www.facebook.com/groups/1033309920714786 Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », lieu d’accueil, de réunion, de travail et de recherches, bibliothèque et accès en ligne aux sites de recherches. Parking à proximité

A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.

Cercle Généalogique d’Alsace