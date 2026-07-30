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AGENDA · Scherwiller

Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller

dimanche 25 octobre 2026 · Scherwiller

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Libération
Ville
67750 Scherwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Scherwiller

Fleurs et saveurs d’automne

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Marché d’automne avec stands de fleurs, fruits et légumes, huile et artisanat
Vente de chrysanthèmes, fleurs d »automne, fruits et légumes de saison, huile, décorations, conseils de jardinage, poteries. 0  .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48 

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English :

Autumn market with stalls selling flowers, fruit and vegetables, oil and handicrafts

L’événement Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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