Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller
dimanche 25 octobre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Fleurs et saveurs d’automne
Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Marché d’automne avec stands de fleurs, fruits et légumes, huile et artisanat
Vente de chrysanthèmes, fleurs d »automne, fruits et légumes de saison, huile, décorations, conseils de jardinage, poteries. 0 .
Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48
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English :
Autumn market with stalls selling flowers, fruit and vegetables, oil and handicrafts
L’événement Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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