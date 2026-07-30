Informations pratiques

Scherwiller

Fleurs et saveurs d’automne

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Marché d’automne avec stands de fleurs, fruits et légumes, huile et artisanat

Vente de chrysanthèmes, fleurs d »automne, fruits et légumes de saison, huile, décorations, conseils de jardinage, poteries. 0 .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autumn market with stalls selling flowers, fruit and vegetables, oil and handicrafts

L’événement Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme