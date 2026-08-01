Informations pratiques

Scherwiller

Soirée musicale festive

6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée musicale et festive avec concerts, buvette et restauration

Emmaüs Scherwiller et son pôle culturel Emmaculture ont le plaisir d’inviter le public à une soirée festive et conviviale

Concerts gratuits

19h-20h Sweet lemon

20h30-21h30 Caracole

Buvette et petite restauration sur place à partir de 18h 0 .

6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

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English :

A festive evening of music featuring concerts, a refreshment stand, and food

L’événement Soirée musicale festive Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme