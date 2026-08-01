Soirée musicale festive Scherwiller
samedi 8 août 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Soirée musicale festive
6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée musicale et festive avec concerts, buvette et restauration
Emmaüs Scherwiller et son pôle culturel Emmaculture ont le plaisir d’inviter le public à une soirée festive et conviviale
Concerts gratuits
19h-20h Sweet lemon
20h30-21h30 Caracole
Buvette et petite restauration sur place à partir de 18h 0 .
6 place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr
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English :
A festive evening of music featuring concerts, a refreshment stand, and food
L’événement Soirée musicale festive Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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