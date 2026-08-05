Halloween Collège Party Scherwiller
samedi 31 octobre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Halloween Collège Party
Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:59:00
Date(s) :
2026-10-31
Halloween party pour les collégiens. Inclus dans le tarif d’entrée 1 cocktail sans alcool, 1 bretzel, 1 pâtisserie, sirops/eau à volonté
La MJC de Scherwiller organise la 4e édition de sa soirée Halloween Collège Party 100% dédiée aux collégiens. Soirée sans alcool animée par DJ Seb De Ti. Costume de rigueur (élection du meilleur costume avec places de ciné à gagner). Encadrement assuré par les bénévoles (adultes) de la MJC.
Sont compris dans le tarif:
1 cocktail sans alcool
1 bretzel
1 pâtisserie
Sirops/eau à volonté
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles. .
Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 16 34 bonjour@mjc-scherwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Halloween party for schoolchildren. Included in admission: 1 non-alcoholic cocktail, 1 pretzel, 1 pastry, unlimited syrups/water
L’événement Halloween Collège Party Scherwiller a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Scherwiller (Bas-Rhin)
- Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller 20 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller 20 septembre 2026
- Dégustation vins et huitres Scherwiller 24 septembre 2026
- 1er gueuleton du vigneron Scherwiller 4 octobre 2026
- Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller 25 octobre 2026