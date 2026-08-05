Informations pratiques

Scherwiller

Halloween Collège Party

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 23:59:00

Date(s) :

2026-10-31

Halloween party pour les collégiens. Inclus dans le tarif d’entrée 1 cocktail sans alcool, 1 bretzel, 1 pâtisserie, sirops/eau à volonté

La MJC de Scherwiller organise la 4e édition de sa soirée Halloween Collège Party 100% dédiée aux collégiens. Soirée sans alcool animée par DJ Seb De Ti. Costume de rigueur (élection du meilleur costume avec places de ciné à gagner). Encadrement assuré par les bénévoles (adultes) de la MJC.

Sont compris dans le tarif:

1 cocktail sans alcool

1 bretzel

1 pâtisserie

Sirops/eau à volonté

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles. .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 16 34 bonjour@mjc-scherwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halloween party for schoolchildren. Included in admission: 1 non-alcoholic cocktail, 1 pretzel, 1 pastry, unlimited syrups/water

L’événement Halloween Collège Party Scherwiller a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme