Dégustation vins et huitres Scherwiller

Informations pratiques

Scherwiller

Dégustation vins et huitres

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 18:30:00

fin : 2026-09-24 21:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Soirée dégustation avec accord mets et vins au domaine Achillée places limitées.

Pour ce nouveau rendez-vous de rentrée, nous vous invitons à une exploration sensorielle inédite au cœur de notre chai. Le Domaine Achillée prend un accent maritime pour une soirée exclusive dédiée à l’un des plus nobles trésors de l’océan les huîtres.

Alors que l’automne pointe doucement le bout de son nez et que le rythme de la rentrée s’intensifie, nous vous proposons de faire une pause iodée et rafraîchissante. Nous avons imaginé une alliance fusionnelle et pleine de vivacité entre la pureté de nos vins d’Alsace et la fraîcheur saline des huîtres. C’est un dialogue subtil où la minéralité de notre terroir répond à la perfection aux notes sauvages et complexes de la mer.

Plongez au cœur d’un voyage culinaire unique, où chaque cuvée a été méticuleusement choisie pour créer un accord parfait avec ces délicieux coquillages. Laissez-vous séduire par le contraste saisissant entre la droiture, la vivacité de nos cépages et le caractère charnu, iodé ou noisette des différentes huîtres sélectionnées. C’est une invitation à redécouvrir nos vins sous un angle résolument frais, porté par des associations épurées et percutantes.

Au-delà de la dégustation, cette soirée est avant tout un moment de partage, de convivialité et d’initiation. Que vous soyez un amateur de fruits de mer éclairé ou simplement curieux de vivre une expérience gustative hors du commun, vous profiterez d’une ambiance chaleureuse au sein de notre bâtiment bioclimatique, véritable écrin dédié à la terre et au goût. Cette parenthèse gourmande promet d’être le plus beau souvenir de votre mois de septembre. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

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English :

Wine tasting evening at Domaine Achillée limited seating.

L’événement Dégustation vins et huitres Scherwiller a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme