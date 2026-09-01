Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller
dimanche 20 septembre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Journées européennes du patrimoine 2026
Rue de l’Alumnat Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Balade à travers la commune pour découvrir ses calvaires
Balade à travers la commune pour découvrir ses calvaires. 0 .
Rue de l’Alumnat Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 33 33 mairie@scherwiller.fr
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English :
A walk through the town to discover its wayside crucifixes
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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