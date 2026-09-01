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Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller

dimanche 20 septembre 2026 · Scherwiller

Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue de l'Alumnat
Ville
67750 Scherwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Scherwiller

Journées européennes du patrimoine 2026

Rue de l’Alumnat Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Balade à travers la commune pour découvrir ses calvaires
Balade à travers la commune pour découvrir ses calvaires. 0  .

Rue de l’Alumnat Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 33 33  mairie@scherwiller.fr

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English :

A walk through the town to discover its wayside crucifixes

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller a été mis à jour le 2026-08-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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