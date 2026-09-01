Informations pratiques

Scherwiller

Jeu faites vos jeux !

8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation Scherwil’lecteurs, pour tout public.

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation de Scherwil’lecteurs, pour ados et adultes. 0 .

8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr

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English :

Discover original board games and play with Hervé Noma. A Scherwil?lecteurs event for all ages.

L’événement Jeu faites vos jeux ! Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme