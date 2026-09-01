Jeu faites vos jeux ! Scherwiller
jeudi 17 septembre 2026 · Scherwiller
Informations pratiques
Scherwiller
Jeu faites vos jeux !
8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation Scherwil’lecteurs, pour tout public.
Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation de Scherwil’lecteurs, pour ados et adultes. 0 .
8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover original board games and play with Hervé Noma. A Scherwil?lecteurs event for all ages.
L’événement Jeu faites vos jeux ! Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
À voir aussi à Scherwiller (Bas-Rhin)
- Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller 20 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Scherwiller 20 septembre 2026
- Dégustation vins et huitres Scherwiller 24 septembre 2026
- 1er gueuleton du vigneron Scherwiller 4 octobre 2026
- Fleurs et saveurs d’automne Scherwiller 25 octobre 2026