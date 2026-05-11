Scherwiller

Soirée bisàmme et Sylvaner 2022

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée conviviale autour du partage au domaine Achillée

Alors que l’été s’installe pour de bon et que l’esprit des vacances commence à flotter dans l’air, nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle soirée Bisàmme. Pour cette édition estivale, nous mettons en lumière notre Sylvaner 2022, une cuvée tout en fraîcheur et en légèreté, idéale pour trinquer aux journées qui s’étirent et aux soirées qui ne finissent jamais.



Côté papilles, préparez-vous à une escale gourmande avec le foodtruck Le Dernier Truck avant la Faim du Monde, qui saura combler toutes vos envies. L’ambiance musicale sera assurée par Les Z’inopinés en duo, dont les notes accompagneront parfaitement ce moment de déconnexion. Que vous soyez déjà en mode farniente ou que vous comptiez les jours avant votre escapade, c’est l’occasion parfaite pour relâcher la pression et profiter de la douceur alsacienne.



Rejoignez-nous pour célébrer juillet, la liberté et le plaisir d’être ensemble. C’est le moment de glisser doucement vers le rythme des vacances, un verre de Sylvaner à la main et le sourire aux lèvres. On vous attend avec impatience pour fêter l’été comme il se doit ! 0 .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 54 49 19 16 contact@achillee.alsace

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English :

A convivial evening of sharing at the Domaine Achillée

L’événement Soirée bisàmme et Sylvaner 2022 Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme