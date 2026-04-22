Afterwork de la Hühnelmühle Scherwiller
Afterwork de la Hühnelmühle Scherwiller vendredi 5 juin 2026.
Scherwiller
Afterwork de la Hühnelmühle
1 rue du Sel Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-19 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28
Cet été, on vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales mêlant musique live, bons verres et gourmandises
Cet été, on vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales mêlant musique live, bons verres et gourmandises.
Au programme
Vendredi 5 juin Rock avec 4U FOR U
Vendredi 19 juin Rock avec Freddy Fuhro
Vendredi 10 juillet Jazz manouche avec Les Escrocs du Swing
Vendredi 24 juillet Pop rock avec The Honey Note
Vendredi 14 août Solo avec Elise Wachbar
Vendredi 28 août The Rixe
Vins, bières, cocktails, tartes flambées et petites gourmandises, aAmbiance nature & détente garantie.
Venez profiter des longues soirées d’été avec nous… bonne musique, bons produits et bonne humeur au rendez-vous. 0 .
1 rue du Sel Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 04
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English :
This summer, we invite you to join us for convivial evenings combining live music, good food and good drink
L’événement Afterwork de la Hühnelmühle Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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