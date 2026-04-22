Scherwiller

Afterwork de la Hühnelmühle

1 rue du Sel Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-19 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28

Cet été, on vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales mêlant musique live, bons verres et gourmandises

Cet été, on vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales mêlant musique live, bons verres et gourmandises.

Au programme

Vendredi 5 juin Rock avec 4U FOR U

Vendredi 19 juin Rock avec Freddy Fuhro

Vendredi 10 juillet Jazz manouche avec Les Escrocs du Swing

Vendredi 24 juillet Pop rock avec The Honey Note

Vendredi 14 août Solo avec Elise Wachbar

Vendredi 28 août The Rixe

Vins, bières, cocktails, tartes flambées et petites gourmandises, aAmbiance nature & détente garantie.

Venez profiter des longues soirées d’été avec nous… bonne musique, bons produits et bonne humeur au rendez-vous. 0 .

1 rue du Sel Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 04

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English :

This summer, we invite you to join us for convivial evenings combining live music, good food and good drink

L’événement Afterwork de la Hühnelmühle Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme