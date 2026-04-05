Scherwiller

Courses de Scherwiller

11 Rue de l’Ecole Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Retrouvez enfin notre course historique au cœur des vignes, avec du dénivelé et des sentiers qui piquent les mollets…Plusieurs circuits en fonction des niveaux, petite restauration, buvette

Les courses de Scherwiller en after work !

Retrouvez enfin notre course historique au cœur des vignes, avec du dénivelé et des sentiers qui piquent les mollets…

Cette année, rendez-vous pour la 1ère course à partir de 19h00 !

Alors on quitte le bureau, on enfile les baskets, on s’échauffe pour le week-end, on se dépasse…puis on prolonge la soirée dans une ambiance conviviale. Sport, plaisir et bonne humeur garantis !

Au menu

L’Ortenbourg 13,6km et 400m D+

La taennel 5km

Animation jeunes 12/13 ans

Animation jeunes 10/11 ans

Animation jeunes 9 ans et moins

Pour le fun Départ groupé de la Taennel et de l’Ortenbourg .

11 Rue de l’Ecole Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est contact@acca-athle.fr

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English :

At last, our historic race in the heart of the vineyards, with elevation changes and calf-busting trails… Several circuits according to level, snack bar, refreshment bar..

L’événement Courses de Scherwiller Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme