Emmaüs portes ouvertes Scherwiller
Emmaüs portes ouvertes Scherwiller samedi 6 juin 2026.
Scherwiller
Emmaüs portes ouvertes
6 place de la gare Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Journée portes ouvertes avec ventes spéciales, animations, buvette et espace restauration
Grande braderie de la communauté avec des stands de ventes spéciales bijoux, musique, BD, tableaux, etc….la mise en avant d’artistes locaux, et une animation musicale pendant la journée et un concert en début de soirée. Petite restauration prévue toute la journée. 0 .
6 place de la gare Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 contact@emmaus-scherwiller.fr
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English :
Open day with special sales, entertainment, refreshment bar and catering area
L’événement Emmaüs portes ouvertes Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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