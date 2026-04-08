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Emmaüs portes ouvertes Scherwiller

Emmaüs portes ouvertes Scherwiller samedi 6 juin 2026.

Adresse : 6 place de la gare

Ville : 67750 Scherwiller

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0

Scherwiller

Emmaüs portes ouvertes

6 place de la gare Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Journée portes ouvertes avec ventes spéciales, animations, buvette et espace restauration
Grande braderie de la communauté avec des stands de ventes spéciales bijoux, musique, BD, tableaux, etc….la mise en avant d’artistes locaux, et une animation musicale pendant la journée et un concert en début de soirée. Petite restauration prévue toute la journée. 0  .

6 place de la gare Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24  contact@emmaus-scherwiller.fr

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English :

Open day with special sales, entertainment, refreshment bar and catering area

L’événement Emmaüs portes ouvertes Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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