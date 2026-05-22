Scherwiller

Pièce de théâtre Et pour toujours

5 Place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pièce de théâtre autour du foot qui interroge avec humour sur le volet social et son impact dans notre quotidien. Tout public

Venez découvrir l’univers de ces 2 acteurs qui au travers d’une pièce de théâtre autour du foot, vous armerons avec beaucoup d’humour à vous interroger sur le volet social et son impact dans notre quotidien. Spectacle accessible à tout public. Avant le début du spectacle, une buvette et une restauration sont proposées au public. 0 .

5 Place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

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English :

A play about soccer that humorously questions the social aspect and its impact on our daily lives. All audiences

L’événement Pièce de théâtre Et pour toujours Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme