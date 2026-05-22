Pièce de théâtre Et pour toujours Scherwiller
Pièce de théâtre Et pour toujours Scherwiller mercredi 15 juillet 2026.
Scherwiller
Pièce de théâtre Et pour toujours
5 Place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Pièce de théâtre autour du foot qui interroge avec humour sur le volet social et son impact dans notre quotidien. Tout public
Venez découvrir l’univers de ces 2 acteurs qui au travers d’une pièce de théâtre autour du foot, vous armerons avec beaucoup d’humour à vous interroger sur le volet social et son impact dans notre quotidien. Spectacle accessible à tout public. Avant le début du spectacle, une buvette et une restauration sont proposées au public. 0 .
5 Place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr
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English :
A play about soccer that humorously questions the social aspect and its impact on our daily lives. All audiences
L’événement Pièce de théâtre Et pour toujours Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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