Scherwiller

Domaine Frey-Sohler la Fête du Riesling

72 rue de l’Ortenbourg Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25

Nous vous donnons rendez-vous pour des soirées festives autour du vin, de la musique et de la convivialité

La Fête du Riesling revient cet été au Domaine Frey-Sohler à Scherwiller !

Nous vous donnons rendez-vous pour des soirées festives autour du vin, de la musique et de la convivialité.

Au programme tartes flambées et bonne ambiance.

Le dimanche, profitez également

d’un déjeuner sur réservation jambon cuit au foin, pommes de terre sarladaises et salade verte, réalisé par le chef Didier Roeckel du restaurant La Couronne à Scherwiller, au prix de 20 €

de visites de cave tout au long de la journée

de 10% de réduction sur toute la carte des vins à partir de 6 bouteilles achetées

Pensez à réserver

vos tables

le déjeuner du dimanche midi

On vous attend nombreux pour partager un beau moment ensemble au Domaine Frey-Sohler ! 0 .

72 rue de l’Ortenbourg Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 10 13 contact@frey-sohler.fr

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English :

We look forward to seeing you at our festive evenings filled with wine, music, and good company

L’événement Domaine Frey-Sohler la Fête du Riesling Scherwiller a été mis à jour le 2026-06-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme