Spectacle les Joyeuses Lavandières Scherwiller
Spectacle les Joyeuses Lavandières Scherwiller vendredi 24 juillet 2026.
Scherwiller
Spectacle les Joyeuses Lavandières
Rue de l’Ecole Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Spectacle de rue des Joyeuses Lavandières le long de l’Aubach, en français et dialecte
Les Joyeuses Lavandières de Scherwiller sont de retour le long de l’Aubach avec des saynètes en français et en alsacien. Mise en scène par Jean-Georges Hirschfell et Alphonse Glock, accompagnement musical par Patrick Spiehler, Monique Gassmann, leurs complices et chanteuses. Buvette et petite restauration sur place dès 19h. 0 .
Rue de l’Ecole Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20
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English :
Joyeuses Lavandières street show along the Aubach, in French and dialect
L’événement Spectacle les Joyeuses Lavandières Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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