Dégustation vins et mets italiens

50 rue de Dambach Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 23:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Soirée thématique accord mets et vins

Pour débuter l’année 2026 sous le signe de la gourmandise, notre domaine prend des airs de restaurant italien le temps d’une soirée.

Nous sommes heureux de vous convier à la toute première soirée accords mets et vins de l’année et pour cette grande première, nous avons choisi de célébrer l’Italie une destination où le terroir et la convivialité sont rois, tout comme chez nous.

Tout au long de cet événement, laissez-vous guider par un itinéraire gustatif inédit. Nous avons imaginé un parcours sensoriel où différentes spécialités italiennes, sélectionnées pour leur authenticité, viennent dialoguer avec nos différentes cuvées.

Rejoignez-nous pour cette escale gastronomique et laissez la magie de la Dolce Vita réchauffer votre début d’année.

Un met sublimé par un vin.

Le nombre de places est limité. .

50 rue de Dambach Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 9 71 34 32 25 contact@achillee.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thematic evening with food and wine

L’événement Dégustation vins et mets italiens Scherwiller a été mis à jour le 2025-12-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme