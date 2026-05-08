Marché du terroir Scherwiller
Marché du terroir Scherwiller mercredi 8 juillet 2026.
Scherwiller
Marché du terroir
Place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Stands de producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et petite restauration, tout pour passer des agréables soirées d’été
Stands de producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et petite restauration, tout pour passer des agréables soirées d’été. 0 .
Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48
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English :
Stalls selling local produce and crafts, musical entertainment, refreshments and snacks everything you need for a pleasant summer evening
L’événement Marché du terroir Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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