Scherwiller

Marché du terroir

Place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Stands de producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et petite restauration, tout pour passer des agréables soirées d’été

Stands de producteurs et artisans locaux, animations musicales, buvette et petite restauration, tout pour passer des agréables soirées d’été. 0 .

Place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 28 09 48

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English :

Stalls selling local produce and crafts, musical entertainment, refreshments and snacks everything you need for a pleasant summer evening

L’événement Marché du terroir Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme