Scherwiller

Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs

5 place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Profitez d’une scène ouverte accessible à toutes et à tous pour faire vibrer le lieu au rythme des musiciens qui souhaitent se produire

Venez partager un moment convivial dans le jardin de notre communauté !

Profitez d’une scène ouverte accessible à toutes et à tous pour faire vibrer le lieu au rythme des musiciens qui souhaitent se produire.

Petite buvette et restauration sur place.

Un moment chaleureux, ouvert et festif à ne pas manquer ! 0 .

5 place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

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English :

Take advantage of an open stage open to all and let the place vibrate to the rhythm of musicians who wish to perform

L’événement Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme