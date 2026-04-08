Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs Scherwiller
Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs Scherwiller samedi 20 juin 2026.
Scherwiller
Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs
5 place de l’Abbé Pierre Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Profitez d’une scène ouverte accessible à toutes et à tous pour faire vibrer le lieu au rythme des musiciens qui souhaitent se produire
Venez partager un moment convivial dans le jardin de notre communauté !
Profitez d’une scène ouverte accessible à toutes et à tous pour faire vibrer le lieu au rythme des musiciens qui souhaitent se produire.
Petite buvette et restauration sur place.
Un moment chaleureux, ouvert et festif à ne pas manquer ! 0 .
5 place de l’Abbé Pierre Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 05 24 emmaculture@emmaus-scherwiller.fr
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English :
Take advantage of an open stage open to all and let the place vibrate to the rhythm of musicians who wish to perform
L’événement Fête de la musique à la communauté d’Emmaüs Scherwiller a été mis à jour le 2026-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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