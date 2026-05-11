Scherwiller

Concert American Music Abroad

Rue de l’Eglise Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le chœur de l’American Music Abroad invite les amateurs de musique à un concert exceptionnel

American Music Abroad est une tournée de spectacles culturels en Europe de l’Ouest pour les musiciens d’âge secondaire et universitaire.

Les groupes de jazz, chorales et orchestres ont reçu des accueils chaleureux et des critiques exceptionnelles lors de concerts dans certaines des plus belles salles et cathédrales d’Europe. 0 .

Rue de l’Eglise Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 33 33 mairie@scherwiller.fr

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English :

The American Music Abroad choir invites music lovers to an exceptional concert

L’événement Concert American Music Abroad Scherwiller a été mis à jour le 2026-05-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme