Informations pratiques

Sélestat

Brunch sapinesque

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 11:00:00

fin : 2026-11-29 13:00:00

Date(s) :

2026-11-29 2026-12-13

Un brunch sous forme de buffet aux saveurs alsaciennes avec des recettes traditionnelles revisitées, parfois un peu oubliées…visite libre du musée incluse dans le tarif

Un événement aux saveurs alsaciennes revisitées, parfois un peu oubliées, dans un univers authentique, celui de la salle historique de la Zunft.

Le brunch de Noël, présenté sous forme d’un buffet sucré et salé, sera composé de spécialités de la maison et de produits locaux et artisanaux, dans une formule adaptée à toute la famille. Ce moment gourmand sera suivi d’une visite libre du musée. .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

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English :

A buffet brunch with Alsatian flavors and traditional recipes revisited, sometimes a little forgotten…free visit to the museum included in the price

L’événement Brunch sapinesque Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme