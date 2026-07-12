Brunch vue sur mer Esplanade Louis Aragon Le Tréport
dimanche 9 août 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Brunch vue sur mer
Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:30:00
fin : 2026-08-09 14:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Brunch du dimanche vue sur mer au niveau du restaurant. Tarif 35€ (5€ de ticket jeu offert). Sur réservation. .
Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brunch vue sur mer
L’événement Brunch vue sur mer Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Le Tréport (Seine-Maritime)
- Visite Les Cordiers et Bain de mer Forum de la Plage (Porte entrée salle) Le Tréport 12 juillet 2026
- Concert violonniste et DJ La Frite Gourmande Le Tréport 13 juillet 2026
- La Moule festive Place de la Batterie Le Tréport 13 juillet 2026
- Feu d’artifice Esplanade Louis Aragon Le Tréport 14 juillet 2026
- Guinguette animée par Sandra et Eric BOUVELLE Forum de la Plage Le Tréport 14 juillet 2026