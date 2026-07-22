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Brune en fête Brive-la-Gaillarde

samedi 25 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde

Brune en fête Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Brune en fête

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Organisé par l’association Avenir Caserne Brune .
Au programme: repas et animations musicales.
Réservations obligatoires avant le 15/07. Limité à 200 personnes.   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 68 07 16 

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English : Brune en fête

L’événement Brune en fête Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme

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