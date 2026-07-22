AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Brune en fête Brive-la-Gaillarde
samedi 25 juillet 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Brune en fête
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Organisé par l’association Avenir Caserne Brune .
Au programme: repas et animations musicales.
Réservations obligatoires avant le 15/07. Limité à 200 personnes. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 68 07 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brune en fête
L’événement Brune en fête Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-17 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Ateliers jeune public: Peinture intuitive (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde 22 juillet 2026
- Little film festival au CGR Rita et crocoodile Brive-la-Gaillarde 23 juillet 2026
- Ateliers jeune public: Brasselet tissé perlé (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde 23 juillet 2026
- Atelier adolescent: Mousse au chocolat Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde 23 juillet 2026
- Dégustation de vins: Tour de France (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde 24 juillet 2026