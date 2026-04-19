Bulbe Seuil Fumée Les Petites Écuries Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Célie Falières parcourt la caserne Mellinet et les recycleries à la recherche de matières — bourgeon, ajonc, datura, brique, cuivre. Habitée par la métamorphose de son ventre, elle fabrique au plus profond de ses tripes des cils, de la peau, des organes. En écho, elle façonne la terre, cuite au feu de bois, pour former poumons et pancréas. L’artiste explore les seuils de transformation des matériaux : lorsque les végétaux partent en fumée et impriment leurs traces sur le verre, lorsque la calamine se mêle à l’émail, lorsque l’oignon, à la fois pourrit et germe. Bulbe Seuil Fumée se présente tel un petit édifice sacré dédié aux divinités du foyer.L’exposition fait suite à une résidence artistique accompagnée par les ateliers Factotum : Émaux Métaux ? Maître d’art et Arcam Glass, à une formation en émaillage sur métaux via l’Afdas et à une cuisson bois réalisée à la Maison du Potier du Fuilet.Autour de l’exposition :Vernissage le 6 mai à 18h, aux Petites ÉcuriesDiscussion avec Célie Falières, le 5 mai à 18h30, à l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

Les Petites Écuries Nantes 44000

https://lespetitesecuriesnantes.fr/



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