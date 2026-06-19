Bulle musicale chant Le Kiosque Dinan
Bulle musicale chant Le Kiosque Dinan mercredi 24 juin 2026.
Dinan
Bulle musicale chant
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.
Lors de cette bulle musicale, retrouvez les élèves de chant du Kiosque site de Dinan.
Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Bulle musicale chant Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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