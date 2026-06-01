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Balade artistique sur les remparts Tour Saint-Julien Dinan

Balade artistique sur les remparts Tour Saint-Julien Dinan samedi 20 juin 2026.

Lieu : Tour Saint-Julien

Adresse : 33 Rue de la Croix

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Dinan

Balade artistique sur les remparts

Tour Saint-Julien 33 Rue de la Croix Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Danseuses, danseurs, musiciennes et musiciens du Kiosque vous invitent à une déambulation chorégraphique et musicale sur les remparts de Dinan, en lien avec le service patrimoines de la ville.

Suite à plusieurs années de travaux de restauration, nous vous invitons à (re)découvrir une partie du front nord de ce monument historique de notre patrimoine local via une traversée originale mêlant arts, architecture et histoire entre la Porte Saint-Malo et la Tour Saint-Julien.

Embarquez avec nous dans les chemins de traverses !

Programme
15h30 visite des remparts avec le service patrimoines de la ville de Dinan (sur réservation)
17h-19h animations musique & danse par les élèves du Kiosque   .

Tour Saint-Julien 33 Rue de la Croix Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04 

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English :

L’événement Balade artistique sur les remparts Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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