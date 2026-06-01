Balade artistique sur les remparts Tour Saint-Julien Dinan
Balade artistique sur les remparts Tour Saint-Julien Dinan samedi 20 juin 2026.
Dinan
Balade artistique sur les remparts
Tour Saint-Julien 33 Rue de la Croix Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Danseuses, danseurs, musiciennes et musiciens du Kiosque vous invitent à une déambulation chorégraphique et musicale sur les remparts de Dinan, en lien avec le service patrimoines de la ville.
Suite à plusieurs années de travaux de restauration, nous vous invitons à (re)découvrir une partie du front nord de ce monument historique de notre patrimoine local via une traversée originale mêlant arts, architecture et histoire entre la Porte Saint-Malo et la Tour Saint-Julien.
Embarquez avec nous dans les chemins de traverses !
Programme
15h30 visite des remparts avec le service patrimoines de la ville de Dinan (sur réservation)
17h-19h animations musique & danse par les élèves du Kiosque .
Tour Saint-Julien 33 Rue de la Croix Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Balade artistique sur les remparts Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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