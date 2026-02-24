Bulle musicale Le Kiosque Dinan

Bulle musicale Le Kiosque Dinan mercredi 11 mars 2026.

Bulle musicale

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11 19:30:00

2026-03-11

Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.

Ecoute curieuse et bienveillante demandée !   .

