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Bulles d’été atelier origami Coutances

Bulles d’été atelier origami Coutances

Bulles d’été atelier origami Coutances jeudi 23 juillet 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été atelier origami

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Bulles d’été atelier origami au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les jeudis, de 16h à 17h0.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été atelier origami

L’événement Bulles d’été atelier origami Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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