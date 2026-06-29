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Bulles d’été atelier origami Coutances

Bulles d’été atelier origami Coutances

Bulles d’été atelier origami Coutances jeudi 6 août 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été atelier origami

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Bulles d’été atelier origami au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les jeudis, de 16h à 17h0.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été atelier origami

L’événement Bulles d’été atelier origami Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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