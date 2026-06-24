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Bulles d’été initiation badminton Coutances

Bulles d’été initiation badminton Coutances

Bulles d’été initiation badminton Coutances samedi 1 août 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Coutances

Bulles d’été initiation badminton

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Bulles d’été initiation badminton au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les samedis après-midi.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été initiation badminton

L’événement Bulles d’été initiation badminton Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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