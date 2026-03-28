Bullit Rock Band Péniche Spera Dole
Bullit Rock Band Péniche Spera Dole samedi 1 août 2026.
Bullit Rock Band
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le 1er août, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée rock avec Bullit Rock Band. Dès 20h, profitez d’un concert énergique et puissant dans une ambiance festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour se retrouver entre amis et savourer pleinement la soirée. Entrée libre, venez vibrer au rythme du live dans un cadre original et estival. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Bullit Rock Band
L’événement Bullit Rock Band Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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