Chaumergy

Burger Concert au Meix

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-19

Soirée Burger Concert au Meix !

L’été continue en musique à Chaumergy !

Venez profiter d’une soirée conviviale en plein air mêlant gourmandise et bonne humeur !

– Burger local + frites maison 12 €

– Buvette sur place

– Ambiance détendue dans le cadre verdoyant du Meix

– Concert du groupe Super Sapiens

– Un duo déjanté, festif et plein d’énergie pour vous faire chanter, rire et passer une excellente soirée !

Entre amis, en famille ou entre voisins, c’est l’occasion parfaite de partager un bon repas et un beau moment de musique sous le ciel d’été.

Places limitées, pensez à réserver votre burger !

On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des bons produits ! .

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com

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English : Burger Concert au Meix

L’événement Burger Concert au Meix Chaumergy a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)