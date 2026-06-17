Burger Concert au Meix Chaumergy
Burger Concert au Meix Chaumergy dimanche 19 juillet 2026.
Chaumergy
Burger Concert au Meix
5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:59:00
Date(s) :
2026-07-19
Soirée Burger Concert au Meix !
L’été continue en musique à Chaumergy !
Venez profiter d’une soirée conviviale en plein air mêlant gourmandise et bonne humeur !
– Burger local + frites maison 12 €
– Buvette sur place
– Ambiance détendue dans le cadre verdoyant du Meix
– Concert du groupe Super Sapiens
– Un duo déjanté, festif et plein d’énergie pour vous faire chanter, rire et passer une excellente soirée !
Entre amis, en famille ou entre voisins, c’est l’occasion parfaite de partager un bon repas et un beau moment de musique sous le ciel d’été.
Places limitées, pensez à réserver votre burger !
On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des bons produits ! .
5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91 lemeixjura@gmail.com
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English : Burger Concert au Meix
L’événement Burger Concert au Meix Chaumergy a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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