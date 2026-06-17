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Burger Concert au Meix Chaumergy

Burger Concert au Meix Chaumergy

Burger Concert au Meix Chaumergy dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 5 Grande Rue de la Bresse

Ville : 39230 Chaumergy

Département : Jura

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chaumergy

Burger Concert au Meix

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :
2026-07-19

Soirée Burger Concert au Meix !

L’été continue en musique à Chaumergy !

Venez profiter d’une soirée conviviale en plein air mêlant gourmandise et bonne humeur !

– Burger local + frites maison 12 €
– Buvette sur place
– Ambiance détendue dans le cadre verdoyant du Meix
– Concert du groupe Super Sapiens
– Un duo déjanté, festif et plein d’énergie pour vous faire chanter, rire et passer une excellente soirée !

Entre amis, en famille ou entre voisins, c’est l’occasion parfaite de partager un bon repas et un beau moment de musique sous le ciel d’été.

Places limitées, pensez à réserver votre burger !

On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et des bons produits !   .

5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91  lemeixjura@gmail.com

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English : Burger Concert au Meix

L’événement Burger Concert au Meix Chaumergy a été mis à jour le 2026-06-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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