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AGENDA · Le Loroux-Bottereau

Bus Historiques, place Bretagne, 44000 Nantes, Le Loroux-Bottereau

dimanche 20 septembre 2026 · place Bretagne, 44000 Nantes · Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
place Bretagne, 44000 Nantes
Adresse
place Bretagne, 44000 NANTES
Ville
44430 Le Loroux-Bottereau
Département
Loire-Atlantique

Bus Historiques Dimanche 20 septembre, 10h00 place Bretagne, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’association Omnibus Nantes
Exposition de bus historiques. Le bus expo vous présentera les actions de l’association et le patrimoine des transports en commun nantais.
Dimanche 20/09 de 10h à 18h

place Bretagne, 44000 Nantes place Bretagne, 44000 NANTES Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.omnibus-nantes.fr Par l’association Omnibus Nantes
Exposition de bus historiques. Le bus expo vous présentera les actions de l’association et le patrimoine des transports en commun nantais.
Dimanche 20/09 de 10h à 18h
Par l’association Omnibus Nantes

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