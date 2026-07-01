Bus Historiques, place Bretagne, 44000 Nantes, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Bus Historiques Dimanche 20 septembre, 10h00 place Bretagne, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’association Omnibus Nantes

Exposition de bus historiques. Le bus expo vous présentera les actions de l’association et le patrimoine des transports en commun nantais.

Dimanche 20/09 de 10h à 18h

place Bretagne, 44000 Nantes place Bretagne, 44000 NANTES Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.omnibus-nantes.fr Par l’association Omnibus Nantes

Exposition de bus historiques. Le bus expo vous présentera les actions de l’association et le patrimoine des transports en commun nantais.

Dimanche 20/09 de 10h à 18h

Par l’association Omnibus Nantes