Des chauves-souris et des Refuges LPO, Loroux-Bottereau, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Des chauves-souris et des Refuges LPO Mardi 25 août, 19h45 Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T19:45:00+02:00 – 2026-08-25T21:45:00+02:00

Fin : 2026-08-25T19:45:00+02:00 – 2026-08-25T21:45:00+02:00

Loroux-Bottereau Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.loroux-bottereau.fr »}]

Les reines de la nuit volent au dessus des Refuges LPO créés par la ville du Loroux-Bottereau. Après des jeux de découverte, nous essayerons de les capter avec notre « batbox ». Refuge LPO LPO

N.Degramont