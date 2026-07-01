Informations pratiques

Lalinde

Bushmanland

La Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une rencontre exceptionnelle avec les chasseurs-cueilleurs du désert du Kalahari !

Au programme

– Atelier fabrication d’arcs en bois directement sur place

– Atelier tir à l’arc

– Atelier partage de paroles, venez apprendre des mots en langue à clic, leur langue à consonnes complexes !

– Danses et chants bushmen ponctueront l’après-midi pour vous familiariser avec leur culture et vie au quotidien dans le bush…

Venez nombreux ! .

La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 42 75 76 ajmrlalinde@gmail.com

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English : Bushmanland

L’événement Bushmanland Lalinde a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides