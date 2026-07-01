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AGENDA · Lalinde

Bushmanland Lalinde

samedi 18 juillet 2026 · Lalinde

Bushmanland Lalinde

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
La Guillou
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Bushmanland

La Guillou Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Une rencontre exceptionnelle avec les chasseurs-cueilleurs du désert du Kalahari !
Au programme
– Atelier fabrication d’arcs en bois directement sur place
– Atelier tir à l’arc
– Atelier partage de paroles, venez apprendre des mots en langue à clic, leur langue à consonnes complexes !
– Danses et chants bushmen ponctueront l’après-midi pour vous familiariser avec leur culture et vie au quotidien dans le bush…

Venez nombreux !   .

La Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 42 75 76  ajmrlalinde@gmail.com

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English : Bushmanland

L’événement Bushmanland Lalinde a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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