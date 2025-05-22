Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac
Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac dimanche 5 juillet 2026.
Pébrac
Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac
Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
BUVETTE ET BOUTIQUE DU JARDIN DE L’ABBAYE DE PEBRAC | Ouverture tous les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h30 .
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Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com
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English :
Open every Friday, Saturday and Sunday from 3 p.m. to 6:30 p.m. .
L’événement Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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