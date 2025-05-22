Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac

Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Abbaye

Adresse : Abbaye de Pébrac

Ville : 43300 Pébrac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pébrac

Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

BUVETTE ET BOUTIQUE DU JARDIN DE L’ABBAYE DE PEBRAC | Ouverture tous les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h30 .
  .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58  comamispebrac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open every Friday, Saturday and Sunday from 3 p.m. to 6:30 p.m. .

L’événement Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Pébrac (Haute-Loire)