Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Rue de l’Abbaye Pébrac

Pébrac

Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac

Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

BUVETTE ET BOUTIQUE DU JARDIN DE L’ABBAYE DE PEBRAC | Ouverture tous les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h30 .

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Rue de l’Abbaye Abbaye de Pébrac Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 76 97 58 comamispebrac@gmail.com

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English :

Open every Friday, Saturday and Sunday from 3 p.m. to 6:30 p.m. .

L’événement Buvette & Boutique | Jardin de l’Abbaye de Pébrac Pébrac a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier