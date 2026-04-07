SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac
SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac jeudi 23 juillet 2026.
Pébrac
SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron
Jardin de l’abbaye Pébrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Bienvenue dans une vallée paisible et sauvage qui accueillera un atelier de dessin naturaliste dans des jardins enchanteurs.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.
.
Jardin de l’abbaye Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to a peaceful, unspoilt valley, where you can take part in a naturalistic drawing workshop in enchanting gardens.
Reservations required at the Langeac tourist office.
L’événement SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier