Pébrac

SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron

Jardin de l’abbaye Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Bienvenue dans une vallée paisible et sauvage qui accueillera un atelier de dessin naturaliste dans des jardins enchanteurs.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.

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Jardin de l’abbaye Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 ot.langeac@rivesduhautallier.fr

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English :

Welcome to a peaceful, unspoilt valley, where you can take part in a naturalistic drawing workshop in enchanting gardens.

Reservations required at the Langeac tourist office.

L’événement SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier