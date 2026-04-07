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SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac

SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Jardin de l'abbaye

Ville : 43300 Pébrac

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Pébrac

SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron

Jardin de l’abbaye Pébrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Bienvenue dans une vallée paisible et sauvage qui accueillera un atelier de dessin naturaliste dans des jardins enchanteurs.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Langeac.
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Jardin de l’abbaye Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41  ot.langeac@rivesduhautallier.fr

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English :

Welcome to a peaceful, unspoilt valley, where you can take part in a naturalistic drawing workshop in enchanting gardens.
Reservations required at the Langeac tourist office.

L’événement SORTIE NATURE | Dessine moi un loutron Pébrac a été mis à jour le 2026-04-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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