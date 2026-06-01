Visite du jardin de l’abbaye de Pébrac, Jardin de l’abbaye de Pébrac, Pébrac

Visite du jardin de l’abbaye de Pébrac 6 et 7 juin Jardin de l’abbaye de Pébrac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’abbaye de Pébrac affiche fièremement ses 10 siècles d’histoire et son jardin remis en état et amélioré petit à petit par l’association « les amis de Pébrac » et permet une déambulation relaxante pour l’esprit et un plaisr pour le regard.

Jardin de l’abbaye de Pébrac Le bourg, 43300 Pébrac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pébrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Jardin de l’abbaye, un endroit magique, calme et reposant dans une vallée sauvage.

L’abbaye de Pébrac affiche fièremement ses 10 siècles d’histoire et son jardin remis en état et amélioré petit à petit par l’association « les amis de Pébrac » et permet une déambulation relaxante pour…

joëlle Thélème