Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h), MAISON MARBEUF, Rennes

Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h) Vendredi 5 juin, 18h00 MAISON MARBEUF Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

MAISON MARBEUF 21 boulevard Marbeuf 35 000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Soirée buvette au jardin et bar signe Picnic possible buvette maison marbeuf

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