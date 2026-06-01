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Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h), MAISON MARBEUF, Rennes

Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h), MAISON MARBEUF, Rennes

Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h), MAISON MARBEUF, Rennes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : MAISON MARBEUF

Adresse : 21 boulevard Marbeuf 35 000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Buvette et bar signe à Maison Marbeuf le 6 juin (18h -23h) Vendredi 5 juin, 18h00 MAISON MARBEUF Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

MAISON MARBEUF 21 boulevard Marbeuf 35 000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Soirée buvette au jardin  et bar signe Picnic possible buvette maison marbeuf

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