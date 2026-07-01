Buzz des vignes et des lavoirs Mosnac-Saint-Simeux
lundi 20 juillet 2026 · Mosnac-Saint-Simeux
Informations pratiques
Mosnac-Saint-Simeux
Buzz des vignes et des lavoirs
Salle des fêtes de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Suivez les abeilles entre vignes et eau à Mosnac-Saint-Simeux le 20/07 ! Une balade gratuite de 4 km avec Charente Nature, Apiviti et les Essacs.
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Salle des fêtes de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com
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English :
Follow the bees through the vineyards and along the water in Mosnac-Saint-Simeux on July 20! A free 4-km walk with Charente Nature, Apiviti, and Les Essacs.
L’événement Buzz des vignes et des lavoirs Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac