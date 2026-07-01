Informations pratiques

Mosnac-Saint-Simeux

Buzz des vignes et des lavoirs

Salle des fêtes de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Suivez les abeilles entre vignes et eau à Mosnac-Saint-Simeux le 20/07 ! Une balade gratuite de 4 km avec Charente Nature, Apiviti et les Essacs.

.

Salle des fêtes de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow the bees through the vineyards and along the water in Mosnac-Saint-Simeux on July 20! A free 4-km walk with Charente Nature, Apiviti, and Les Essacs.

L’événement Buzz des vignes et des lavoirs Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac