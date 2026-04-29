BYE BAIL ! Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes
BYE BAIL ! Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 14:00 – 18:00
Gratuit : oui gratuit Buvette lors du vernissage le 26 juin.Petits prix (cash only). Adulte, En famille, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, Jeune Public – Age maximum : 99
Bye Bail ! est une exposition de sortie de résidence, une occasion de présenter les projets réalisés par les artistes, ainsi que ceux menés avec les habitants et habitantes du quartier. C’est également trois journées conviviales qui permettront aux artistes de dire au revoir au lieu qui les a accueilli. Des performances seront présentées à l’occasion du vernissage. Léa Liabastre (designer textile), Aline Brugel (Plasticienne, chorégraphe et danseuse), Papier Plié (designer papier), Lea Viretto (artiste plasticienne) et Billy Van Puyvelde (plasticien et dessinateur).?Vernissage : 26 juin de 18h30 à 22h.?Ouvertures : 27 et 28 juin de 14h à 18h?Lieu : Le Grand Atelier, Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars, 10 rue Monteil
Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000
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