Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes
Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes mercredi 22 juillet 2026.
Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes Mercredi 22 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Activités sportives et créatives
**Mercredi 22 juillet de 17h00 à 23h00**
**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon
**Au programme :**
**À partir de 17h30 :** Activités sportives et créatives
**A partir de 19h30 :** Repas offert aux participants. Accompagnants, prévoir votre pique-nique.
**21h :** Spectacle
**22h30 :** Ciné plein air derrière la salle Récipon avec la diffusion du film « Les aventures de Tintin et le secret de la Licorne » de Steven Spielberg (Durée 1h50)
**Renseignements :**
Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
Organisateurs : UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T23:59:00.000+02:00
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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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