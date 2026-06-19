Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes Mercredi 22 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Activités sportives et créatives

**Mercredi 22 juillet de 17h00 à 23h00**

**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon

**Au programme :**

**À partir de 17h30 :** Activités sportives et créatives

**A partir de 19h30 :** Repas offert aux participants. Accompagnants, prévoir votre pique-nique.

**21h :** Spectacle

**22h30 :** Ciné plein air derrière la salle Récipon avec la diffusion du film « Les aventures de Tintin et le secret de la Licorne » de Steven Spielberg (Durée 1h50)

**Renseignements :**

Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

Organisateurs : UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T23:59:00.000+02:00

1



Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

