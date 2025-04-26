Ca carillonne à la Cathédrale Rue Georges Lanfry, Rouen, France Rouen
Ca carillonne à la Cathédrale Rue Georges Lanfry, Rouen, France Rouen samedi 23 mai 2026.
Rouen
Ca carillonne à la Cathédrale
Rue Georges Lanfry, Rouen, France Jardin d’Albane Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-27 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-09-12
En haut de la tour Saint-Romain, le carillonneur de la Cathédrale vous fera découvrir, avec un guide, le fabuleux carillon et ses 64 cloches. Entièrement restauré, c’est le plus imposant de France. Une expérience patrimoniale et musicale des plus singulières.
Visite guidée suivie d’une audition musicale de 30 minutes. .
Rue Georges Lanfry, Rouen, France Jardin d’Albane Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40
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English : Ca carillonne à la Cathédrale
L’événement Ca carillonne à la Cathédrale Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
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