ÇA IRA 38e PROMO DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE x CIRQUE AÏTAL, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

ÇA IRA

38e PROMO DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE x CIRQUE AÏTAL 2 et 3 avril 2027 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T20:30:00+02:00 – 2027-04-02T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-03T18:00:00+02:00 – 2027-04-03T19:15:00+02:00

Les 13 élèves de la 38è promotion du Centre National des Arts du Cirque sont mis en piste par Victor Cathala et Kati Pikkarainen dans un spectacle impressionnant, ludique, émouvant pour – au seuil de l’âge adulte – « dire oui à la vie qui vient ! ». Co-fondateurs du Cirque Aïtal (signifiant « C’est ainsi » en Occitan), que nous avions accueilli pour la 2è édition de Cirque-Théâtre Quartier d’été avec À ciel ouvert, Victor et Kati se sont rencontrés au début des années 2000 alors qu’ils étaient eux-mêmes étudiants au… CNAC. Partant de leurs propres souvenirs de cette période à la fois incertaine et excitante qu’est l’entrée dans la vie active, ils proposent une réflexion autour de la capacité à se donner entièrement à son art tout en acceptant de plonger dans l’inconnu. Porté acrobatique, bascule, mât chinois, roue Cyr, fil souple, trapèze, sangles, équilibre… « Contre l’individualisme ambiant », ils travaillent la matière du groupe, de la foule, de la masse, pour construire une forme hybride où se côtoient le vocabulaire traditionnel du cirque et le théâtre, le texte, la musique live. Ensemble, ils démontrent comment aller au bout de son mouvement, habiter à 100 % sa gestuelle, et intégrer, voire sublimer, la part de risque inhérente à toute pratique circassienne. Let’s go !

Bord de piste :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 2 avril.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=CNAC »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

NOUVELLE GÉNÉRATION CIRCASSIENNE 1H15 / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €